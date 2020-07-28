Установка Ubuntu и Windows 8 или 10 для двойной загрузки на ПК Dell

В этой статье содержатся инструкции по установке Ubuntu на ПК Dell в дополнение к уже существующей операционной системе Windows (8, 8.1 или 10).

В данном руководстве рассказывается, как настроить компьютер для двойной загрузки ОС Ubuntu и Windows.

Примечание. Если вы устанавливаете операционную систему, которая не поставлялась с вашей системой, вы делаете это на свой страх и риск. Компания Dell не может подтвердить совместимость оборудования и не может поддерживать систему в этой конфигурации. Данная статья содержит информацию для тех заказчиков, которые хотят выполнять двойную загрузку, но эта операция выполняется на ваш собственный риск.

Если ОС Windows уже установлена на вашем ПК или если вы собираетесь установить ОС Windows перед установкой Ubuntu.

Рекомендуется сначала установить операционную систему Windows. Windows не включает операционные системы, произведенные не в Microsoft, в меню загрузки. Установка Windows также может повлиять на информацию, которая уже находится на жестком диске.

В этой статье рассматриваются последние операционные системы Windows — 8, 8.1 и 10.

Если вам необходимо установить более старую операционную систему Windows, используйте следующую статью:

Вы проверили, что совместимость системы вашего типа с Ubuntu сертифицирована компанией Canonical?

Если нет, перейдите на сайт Canonical и проверьте, была ли ваша модель протестирована компанией Canonical и признана подходящей. Если да, и модель указана в списке совместимых, переходите к дальнейшим действиям.

Примечание. Если ваша система не поставлялась с Ubuntu и у вас возникнет проблема, для устранения которой необходима помощь службы технической поддержки, вас могут попросить вернуть систему в то состояние, в котором она поставлялась корпорацией Dell, и спросить, остается ли проблема. Если нет, возможно, поддержка будет ограничена. В данном руководстве рассматривается использование Windows 8 и 10 на одном компьютере с Ubuntu 16.04.



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Перед началом установки Ubuntu необходимо проверить три аспекта.

Тип или формат носителей для хранения данных может влиять на процедуру установки Ubuntu на компьютер. Это может быть что угодно, включая установку на одну из новых плат M2. Или установку на стандартный жесткий диск SATA. Или установку на те же жесткие диски SATA в RAID-массиве Intel Matrix. Убедитесь, что оборудование ПК позволяет выполнить необходимую установку. Кроме того, ознакомьтесь с приведенными ниже статьями. Они дают представление о том, как изменить способ установки в зависимости от имеющегося системного оборудования:

Примечание. Системы на базе новых процессоров Intel SkyLake не поддерживают съемные носители USB 2.0 и более ранних версий. Наборы микросхем для этих ЦП больше не поддерживают концентратор USB 2.0.

Примечание. Имейте в виду, что последнее поколение компьютеров Dell не поддерживает устаревший (Legacy) режим BIOS.

Разница между традиционным режимом BIOS и UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) может означать успешную установку или неудачу. Следуйте приведенным далее инструкциям.

Нажмите клавишу F2 при запуске, чтобы войти в BIOS. Проверьте, что в BIOS задан режим UEFI, и отключите режимы Legacy option ROMS и secure boot.

Примечание. Не все BIOS от Dell имеют одинаковый внешний вид, а названия страниц могут меняться в зависимости от типа модели. Однако эти общие инструкции подходят для любой версии BIOS от Dell, которая поддерживает установку Ubuntu.

Ubuntu, как и любая другая операционная система, постоянно стремится повысить качество и улучшить производительность. Отличие Ubuntu заключается в том, что вам всегда доступны два обновления.

Первое — это самый последний выпуск LTS (долгосрочной поддержки). Это обновление выпускается каждые два года и поддерживается обновлениями от компании Canonical в течение пяти лет. Это проверенная и стабильная сборка. Второе — это самый последний обычный выпуск. Это обновление доступно каждые 6 месяцев и поддерживается обновлениями от компании Canonical в течение 9 месяцев. Эти обычные выпуски считаются современными, но из-за этого могут иметь неполадки. Обычно эти сборки используются тестировщиками и разработчиками.

Если вы хотите выполнить модернизацию до новой версии Ubuntu, прочитайте статьи, ссылки на которые приведены ниже.

Примечание. Имеются сообщения о том, что некоторые настройки Windows, использующие драйвер RST (Rapid Storage Technology), могут вызвать проблемы во время установки. Дополнительную информацию от компании Canonical можно найти по следующей ссылке: Установка Ubuntu на компьютерах с включенной технологией Intel(R) RST > . Имеются сообщения о том, что некоторые настройки Windows, использующие драйвер RST (Rapid Storage Technology), могут вызвать проблемы во время установки. Дополнительную информацию от компании Canonical можно найти по следующей ссылке:



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Сначала необходимо установить Windows.

Если Windows еще не установлена, перейдите по ссылке ниже и выберите руководство, соответствующее используемой операционной системе (ОС):

Примечание. Помните, что при настройке загрузочного раздела в программе установки Windows можно разбить жесткий диск на несколько разделов, чтобы оставить место для установки Ubuntu. Это сэкономит много времени и усилий в дальнейшем. Помните, что перед работой с операционной системой рекомендуется создать свежую резервную копию на тот случай, если что-то пойдет не так.

Windows уже установлена.

Большинство ПК поставляются с какой-либо установленной версией Windows, и она занимает весь жесткий диск. Необходимо сжать раздел Windows. Это освободит место для раздела Ubuntu.



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Лучше всего выполнить это действие в ОС Windows.

Windows 8 и 8.1

Windows 10 Windows 8 и 8.1 Для Windows 8 и 8.1 необходимо использовать Управление дисками: Нажмите клавиши Win+X на главном экране. В появившемся меню выберите Управление дисками. Нажмите правой кнопкой мыши на раздел, выберите пункт Сжать том и следуйте инструкциям на экране. Windows 10 Для Windows 10 необходимо использовать Управление дисками: Откройте Управление дисками как администратор. Выберите том (раздел), который требуется уменьшить, и нажмите Действие на панели задач. Выберите Все задачи, а затем в меню действий выберите Сжать том. Выберите правильные размеры для вашего ПК и нажмите кнопку Продолжить.

Примечание. Не пытайтесь создать здесь раздел для Linux. Это рассматривается в разделе по установке Ubuntu.

Примечание. Если вы изменили размер загрузочного раздела Windows и не можете загрузить Windows, можно использовать инструменты восстановления Windows для исправления. Инструкции приведены здесь.

После того как на жестком диске будет достаточно свободного пространства, можно сразу установить Ubuntu в качестве второй операционной системы. Вам потребуется загрузиться с DVD-диска или USB-накопителя с Ubuntu. Обязательно войдите в систему с правами администратора и проверьте, отключен ли режим Быстрый запуск. (Этот режим может повлиять на то, сможет ли программа GRUB выбрать установку Windows на более позднем этапе.) Откройте Панель управления (используя сочетание клавиш Windows + X на всех последних версиях). Откройте окно Параметры питания. Выберите Действие кнопки питания. Выберите Изменение параметров, которые сейчас недоступны. Проверьте, что флажок Включить быстрый запуск (рекомендуется) снят.



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Выполните указанные ниже шаги, чтобы установить Ubuntu на ПК Dell и настроить BIOS для использования grubx64.EFI (требуется для нормальной работы).

У вас есть копия последнего установочного носителя DVD или USB от компании Canonical? Копия содержит последние обновления и исправления для этой операционной системы. (Для создания загрузочного USB-накопителя вы можете использовать стороннее приложение, например Rufus .) Если вы решили, какую версию Ubuntu хотите установить, вы можете скачать соответствующую версию Ubuntu ISO с сайта Canonical .

Примечание. Dell не рекомендует и не поддерживает такие приложения, как Rufus. Вы используете сторонние приложения на свой страх и риск.

Быстро нажимайте клавишу F12 при появлении экрана загрузки Dell во время запуска компьютера. Откроется меню Boot Once. С помощью курсора/клавиш со стрелками выберите способ загрузки и нажмите клавишу ENTER. Когда загрузится меню настройки, выберите параметр Попробовать Ubuntu. Этот параметр проверяет, правильно ли Ubuntu распознает ваше оборудование. Когда вы будете готовы продолжить работу, нажмите кнопку Install Ubuntu. Должен появиться мастер установки, который предложит выбрать несколько вариантов. Выберите язык установки и нажмите кнопку Продолжить.

Появится окно с раскладкой клавиатуры. Выберите правильную раскладку клавиатуры для вашей системы и нажмите кнопку Продолжить.

Появится окно Подготовка к установке Ubuntu. Выберите нужные варианты и нажмите кнопку Продолжить.

Если проводная сеть не подсоединена, в процессе установки нужно будет настроить беспроводное подключение Wi-Fi. Появится окно Тип установки. Доступны несколько вариантов. Если вы хотите установить Ubuntu с другими операционными системами для двойной загрузки, перед выбором варианта Установить Ubuntu второй системой ознакомьтесь с приведенным ниже руководством. Перейдите к шагу 14. Если вы хотите установить Ubuntu на весь жесткий диск, нажмите кнопку Очистить диск и Установить Ubuntu. Затем выберите жесткий диск, на который следует установить Ubuntu. Для получения дополнительной информации см. руководство ниже. Установка Ubuntu на ПК Dell Примечание. Как было указано, это приведет к удалению всех данных и систем, которые в настоящее время находятся на диске. Если вы хотите вручную настроить различные разделы на жестком диске, прочитайте приведенное ниже руководство прежде чем выбрать параметр Something Else. Создание нескольких пользовательских разделов во время установки Ubuntu

Во время установки появится вопрос Как вы хотите разделить диск? В окне настройки выберите один из следующих вариантов установки ОС: Самое большое доступное свободное пространство Или Изменить размер главного раздела IDE1, раздел №1 (hda1), и использовать освобожденное пространство. Выберите размер нового раздела в процентах от объема жесткого диска и нажмите Вперед. Продолжите установку. Выберите раздел, который вы уже создали для Ubuntu. Он называется Вручную редактировать таблицу разделов. Выберите нужный раздел из списка и нажмите Enter. Нажмите кнопку Размер, ENTER, выберите Да и снова нажмите ENTER. Выберите размер в гигабайтах и нажмите ENTER. Вы можете создать дополнительные разделы, если воспользуетесь приведенным ниже руководством. Создание нескольких пользовательских разделов во время установки Ubuntu

Примечание. Для установочного раздела Ubuntu требуется не менее 20 Гбайт.

Выберите Завершить создание разделов и записать изменения на диск. Нажмите Установить сейчас. С этого момента вы не можете отменить установку. Вам необходимо настроить несколько параметров конфигурации. Далее появляется окно Where are you? для ввода местоположения

Выберите на карте место, ближайшее к вашему местоположению, или введите его в текстовом поле и нажмите кнопку Продолжить.

Примечание. Если вы не знаете свою раскладку, выберите кнопку Определить раскладку клавиатуры для получения справки.

Далее появляется окно Who are you? для ввода информации о себе. На этом этапе можно ввести информацию о себе.

Во время установки операционной системы на экране отображаются различные снимки экрана. Они предоставляют дополнительную информацию о версии Ubuntu, которую вы устанавливаете в системе.

Когда мастер установки завершит работу, появится окно с сообщением о завершении установки Installation is complete. Нажмите кнопку Перезапустить сейчас, чтобы перезапустить компьютер.



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Система перезагружается в меню GRUB, при этом в течение 10 секунд можно выбрать операционную систему, которую нужно загрузить. Ubuntu (от версии 16.04 до текущей версии) или Windows (от версии 8 до версии 10).

Ubuntu будет установлена как ОС, загружаемая по умолчанию. Это значит, если вы нажмете клавишу Enter или подождете 10 секунд, будет выполнена загрузка Ubuntu.

После завершения загрузки Ubuntu войдите в систему, используя заданные имя пользователя и пароль. Начиная с версии 16.04, Ubuntu автоматически предоставляет поддержку файловой системы NTFS. Это означает, что вы можете получить доступ к информации и файлам из разделов Windows, щелкнув том Windows.

Если вы хотите изменить установку Windows, перезагрузите компьютер и выберите раздел Windows в меню GRUB.

Вы можете перейти к приведенному ниже руководству, чтобы получить информацию о первоначальной настройке:

Примечание. Если вы завершили установку и возникли проблемы, проще и быстрее всего устранить их, снова выполнив установку.



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Дополнительная информация



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